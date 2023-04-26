Более 100 школьников представят проекты по улучшению экологии на республиканском конкурсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал республиканский конкурс экологических проектов «ProEco» для учащихся 5-8 классов. В нем примут участие более 100 школьников из всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Как отметили организаторы, конкурс направлен на воспитание социальной ответственности учащихся, повышение экологической грамотности и формирование экологической культуры.

«Конкурсанты представят проекты по четырем направлениям: «Природа родного края», «Окружающий меня мир – удивительный мир», «Лучшая экологическая инициатива», «Чистый город начинается с вас». Согласно правилам конкурса, победители и призеры определяются по двум возрастным группам: 5-6 и 7-8 классы», - сообщил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Победители и призеры будут награждены дипломами и сертификатами.