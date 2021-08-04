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    16:01, 04 Август 2021 | GMT +6

    Более 100 семейчан наказаны за нарушения правил хранения оружия

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее свыше 100 горожан были наказаны за нарушения правил хранения оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе УП сообщили, что в рамках исполнения «Комплексного плана мер направленных на предупреждение преступлений с применением огнестрельного оружия на 2019-2021г.» управлением полиции г. Семей осуществляется контроль за соблюдением гражданами установленных правил оборота гражданского оружия.

    Так в текущем году за нарушение указанных правил к ответственности привлечено более 100 лиц.

    «Как показывает практика значительная часть нарушений связана с не должным обеспечением условий для хранения оружия, т.е. неисправность охранной сигнализации (низкий заряд батареи, отсутствие баланса на счету аб. номера), хранение в сейфе посторонних предметов», — отметил начальник УП г. Семей Шалкар Кунанбаев.

    В связи с этим УП г. Семей рекомендует владельцам огнестрельного оружия на период длительной командировки, учебы, лечения, прохождения воинской службы, выезды за пределы места проживания в период отпуска, дачного сезона сдавать имеющееся оружие в территориальные органы внутренних дел на временное хранение с оформлением соответствующих документов. Срок хранения не ограничивается, на усмотрение самих владельцев.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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