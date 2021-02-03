АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 100 сайгачьих рогов обнаружили у жителя одного из сел Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«106 рогов сайгака и два незарегистрированных охотничьих ружья были обнаружены у 34-летнего жителя села Балкудык Курмангазинского района. Проверка началась после того, как полицейские установили, что мужчина, используя мотоцикл «Yaqi», накануне ночью в степи застрелил сайгаков- рогачей из охотничьего ружья - туши животных были обнаружены недалеко от села Балкудык.

По данному факту ведется досудебное следствие по части 3 статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами растений или животных, а также использование их частей или дериватов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.