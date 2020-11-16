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Более 100 саркофагов и золочёные статуи нашли в Египте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Ноября 2020, 08:48
Более 100 саркофагов и золочёные статуи нашли в Египте

НУР-СУЛТАН. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Более сотни саркофагов, погребальные принадлежности, десятки статуэток возрастом более двух с половиной тысячелетий: новые находки египетских археологов. Учёные вскрыли три погребальных колодца глубиной около 12 метров. Сохранность артефактов называют отличной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Во многих саркофагах находились мумии — хотя и не во всех. Учёные предполагают, что где-то в этом районе была большая мастерская по производству саркофагов из местной древесины. Если её обнаружат, она может войти в ряд крупнейших и ценнейших находок в истории египтологии.

Специалисты уже много месяцев не прекращают раскопки в гигантском некрополе Саккары, в 16 км к югу от Пирамид. Неподалёку оттуда располагался Мемфис, который был столицей Древнего Египта в период расцвета этой цивилизации. По словам учёных, пока обнаружено лишь около одного процента артефактов, которые могут скрываться в Саккаре.


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