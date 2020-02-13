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Более 100 рогов сайгака изъято у жителя Западно-Казахстанской области

13 Февраля 2020 16:17
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Более 100 рогов сайгака изъято у жителя Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – У жителя Западно-Казахстанской области изъято более 100 рогов сайгака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, 12 февраля вблизи села Борли Бокейординского района у местного жителя было изъято 102 сайгачьих рога.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 339 часть 1-1 Уголовного кодекса РК (1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества».

Отметим, эта статья Уголовного кодекса новая. Ответственность за браконьерство усилена с начала текущего года.

В ЗКО для пресечения деятельности преступных групп, занимающихся незаконной охотой на сайгу, приказом начальника департамента полиции, генерал-майора Максутхана Аблазимова создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников. Группой руководит заместитель начальника департамента полковник Асылгали Мендыгалин.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область,
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Мейрамбек Байгарин

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