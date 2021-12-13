Более 100 работ представили художники на выставке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свои новые работы на выставке «Тәуелсіздік кемесінде» также показал художник Нуржан Саутбеков. Он отметил, что молодых авторов необходимо поддерживать и вдохновлять, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

Нуржан Саутбеков – Лауреат Премии Фонда Нурсултана Назарбаева, член Союза художников РК, преподаватель специальных дисциплин в колледже КазНАИ им. Жургенова.

Премию Фонда мастер получил в 2015 году за достижения в области изобразительного искусства.

«Эта поддержка вдохновила меня на развитие моего творчества, стимулировала к раскрытию новых граней моей деятельности. Такое признание свидетельствует о том, что то, чем я занимаюсь, важно для моей родины. Я благодарен Фонду за комплексную поддержку казахстанской талантливой молодежи, проводимую на системной основе. Для начинающего художника, автора творческих работ, важно, чтобы его заметили, поддержали, вдохновили. И это поощрение таланта особенно ценно», - сказал талантливый казахстанец.

В экспозиции «Тәуелсіздік кемесінде» представлены более 100 уникальных работ в области живописи, скульптуры, графики, дизайна и декоративно-прикладного искусства. Авторы посредством своего творчества передали особенности национальной культуры нашей страны, отобразили красоту природы Казахстана, показали атмосферу любимого города. Она направлена на популяризацию изобразительного и декоративно-прикладного искусства, воспитание патриотизма и осознание ценностей независимости у молодого поколения Казахстана.

Среди тех, кто выставил свои работы, стипендиаты Фонда Нурсултана Назарбаева 2021–2022 учебного года Назым Мейрамбек и Дана Нуршаева.

Назым представила сразу три работы в таких техниках, как абстракция, дизайн интерьера и точечная роспись. А Дана Нуршаева через свою картину, посвященную легендарному театру оперы и балета имени Абая в Алматы, выразила дань уважения таким деятелям национального искусства, как Куляш Байсеитова, Шара Жиенкулова, Евгений Брусиловский и др.

Отметим, что организаторами творческого проекта в честь юбилея Независимости Казахстана выступили Фонд Нурсултана Назарбаева и Колледж Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Открывая экспозицию, старший координатор проектов Фонда Нурсултана Назарбаева Гульнара Ершиманова подчеркнула, что «Фонд Нурсултана Назарбаева на протяжении многих лет занимается поиском и поддержкой одаренных, креативных, желающих развиваться и развивать страну ребят. Такие площадки, как эта выставка, не просто экспозиция, а возможность, чтобы молодые художники заявили о себе, показали свои работы широкой общественности, осознали свою принадлежность к стране, народу, его культуре».

В завершении выставки, которая продлится до 30 декабря 2021 г. включительно, будет выпущен специальный каталог с работами авторов.