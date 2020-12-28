Более 100 преступлений зарегистрировала Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба зарегистрировала в этом году 103 преступления. Из которых 86 – по коррупционным фактам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге на площадке «Antikоr ortalyǵy» инспектор ведомства Светлана Зайцева сообщила, что больше всего зафиксировали фактов взяточничества - 58. Хищений – 38 фактов. Сумма установленного ущерба государству достигла 488 млн тенге. Из этой суммы 94% коррупционеры возместили.

«Изобличены восемь первых руководителей государственных органов. В том числе пять областного значения. Осуждены 23 лица, из которых восемь приговорены к лишению свободы, 12 - к штрафу, трое - к ограничению свободы», - проинформировала С.Зайцева.

Инспектор рассказала об изменениях, в недавно подписанном Президентом РК Законе по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействию коррупции.