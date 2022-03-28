Более 100 потенциально паводкоопасных населенных пункта определили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районах Восточно- Казахстанской области определено 108 потенциально паводкоопасных населенных пункта, где расположены 7682 жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области отмечается фаза снеготаяния. Площадь покрытия снегом территории области составила 85%. Высота снежного покрова находится в интервале от 1 см (Тарбагатайский район) до 133 см (Курчумский район-заповедник Маркаколь).

Наблюдается оттаивание почвы. Гидрологическая обстановка стабильная, на реках и водоемах наблюдается вскрытие льда и низкий уровень воды.

Средняя толщина льда составляет 80 см. На Бухтарминском водохранилище создана регулирующая емкость 20 млрд 722 млн куб. м, что позволит безопасно пропустить паводковые воды. На Шульбинском водохранилище создан аккумулирующий объем в 611 млн куб. м., что позволит обезопасить населенные пункты Бескарагайского района и города Семей.

«Всего в районах области определено 108 потенциально паводкоопасных населенных пункта, где расположены 7682 жилых домов, в которых проживают 23576 человек. По многолетним данным специалистов ДЧС ВКО риск подтоплений возможен для города Усть-Каменогорска, района Алтай, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Кокпектинского и Бородулихинского районов.

В целях усиления работы всех служб области распоряжением акима Восточного Казахстана на территории Восточно-Казахстанской области введен режим повышенной готовности. Реализуется план противопаводковых мероприятий», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

На случай осложнения обстановки в регионе имеются силы и средства местных исполнительных органов в количестве 1524 человека, 838 единиц техники и 179 мотопомп. Подготовлено 111 эвакопунктов. Сформирована группировка сил и средств ДЧС, с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 единиц мотопомп. Акиматами городов и районов заготовлено 103,9 тысяч штук мешкотары, 6,6 тысяч тонн инертных материалов, 689,6 тонн ГСМ.

​«В районах Восточного Казахстана продолжают очищать арычные сети и ливневую канализацию. Проведена очистка 6726 водопропускных сооружений, 834 мостов, 686,5 арыков и каналов, общей протяженностью 581,73 км.

​​Количество осадков за апрель ​ месяц в виде дождя предполагается около нормы на большей части области. Жителям, проживающим в паводкоопасной зоне, спасатели рекомендуют провести своевременные работы по очистке от снега дворовой территории. Если возле дома протекает арык, водопропускная труба, то необходимо принять меры, чтобы подготовить их к беспрепятственному пропуску воды. Часто бывает, что вода в трубе замерзла, арык засорен мусором. ​При угрозе большой воды сразу же сообщать по номеру 112», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на реках Казахстана возможны сильные паводки.