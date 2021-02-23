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    22:07, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 100 посетителей выявили в двух ночных клубах в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы, в числе полицейских, представителей акимата и Управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

    Ночной клуб «ZARA» по улице Пушкина в 00:41, несмотря на действующий запрет, принимал посетителей. В момент проверки мобильные группы застали более 100 клиентов, которые веселились на танцполе, позабыв о социальной дистанции, некоторые отдыхали за столиками.

    В 01:00 выявлено другое заведение, где развлекались молодые люди. Около 150 посетителей, проводили беззаботно время в баре «Текила». Несмотря на то, что ранее деятельность заведения была приостановлена сроком на один месяц, бар, игнорируя запрет, продолжал принимать посетителей.


    В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

    Всего с начала этого года в период ограничительных мер карантинного режима мобильными группами проведено 540 рейдовых мероприятий, выявлено более 300 нарушений.

    Напомним, злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений и торговых объектов назвали в отделе управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Видео Общество Правоохранительные органы
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