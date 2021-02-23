Более 100 посетителей выявили в двух ночных клубах в Нур-Султане
Ночной клуб «ZARA» по улице Пушкина в 00:41, несмотря на действующий запрет, принимал посетителей. В момент проверки мобильные группы застали более 100 клиентов, которые веселились на танцполе, позабыв о социальной дистанции, некоторые отдыхали за столиками.
В 01:00 выявлено другое заведение, где развлекались молодые люди. Около 150 посетителей, проводили беззаботно время в баре «Текила». Несмотря на то, что ранее деятельность заведения была приостановлена сроком на один месяц, бар, игнорируя запрет, продолжал принимать посетителей.
В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.
Всего с начала этого года в период ограничительных мер карантинного режима мобильными группами проведено 540 рейдовых мероприятий, выявлено более 300 нарушений.
Напомним, злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений и торговых объектов назвали в отделе управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан.