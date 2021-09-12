Более 100 посетителей веселились в одном из заведений столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 посетителей выявили в одном из заведений Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. За сутки были проверены 40 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 6 фактов нарушения карантина.

Так, заведение «Ray Bar» по улице Достық, несмотря на график работы, указанный в ПГСВ, в 00.33 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились около 100 клиентов, которые веселились позабыв о социальной дистанции и карантине.

Также в 02.55 часов функционировал ресто-бар «Кокос», с нарушением карантинных требований, где находились 15 граждан.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и решением суда о возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных норм.



