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    20:32, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 посетителей веселились в одном из заведений столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 посетителей выявили в одном из заведений Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. За сутки были проверены 40 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 6 фактов нарушения карантина.

    Так, заведение «Ray Bar» по улице Достық, несмотря на график работы, указанный в ПГСВ, в 00.33 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились около 100 клиентов, которые веселились позабыв о социальной дистанции и карантине.

    Также в 02.55 часов функционировал ресто-бар «Кокос», с нарушением карантинных требований, где находились 15 граждан.

    Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

    Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и решением суда о возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных норм.



    Теги:
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