Более 100 полицейских наградили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан более 100 полицейских получили почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, нескольких офицеров поощрили правительственными наградами, почетными грамотами.

Среди них подполковник полиции Руслан Тасимов. Он служит в органах внутренних дел с 2005 года.

Специальное звание подполковника полиции досрочно получил заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

Стражей порядка поздравил аким области Кумар Аксакалов. Он отметил, что общество предъявляет полицейским высокие требования и ждет ощутимых результатов в борьбе с преступностью. Аким области поблагодарил полицейских за службу, пожелал стабильности и успехов в нелегкой и ответственной службе в полиции.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев лично наградил около ста полицейских изо всех уголков области.

Все выходные и праздничные дни полицейские проведут в усиленном варианте несения службы, круглосуточно охраняя общественный порядок и спокойствие граждан.