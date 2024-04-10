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    21:15, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 100 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

    Более 100 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря
    Фото: Комитет рыбного хозяйства

    Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, достигло 103, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Рыбинспекторы сообщают, что во время осмотра побережья они обнаружили 25 туш тюленей. 

    - Местные исполнительные органы, профильные научные организации, Научно-реабилитационный центр каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, областная ветеринарная служба, управление экологии,  полиция, природоохранная прокуратура, входящие в состав рабочей группы, были срочно проинформированы о ситуации. На место обнаружения туш выехала рабочая группа в составе представителей инспекции и местных исполнительных органов. На сегодняшний день общее количество найденных туш мертвых тюленей достигло 103, - сообщили представители рыбинспекции. 

    С 29 марта по 1 апреля в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 78 туш тюленей. 

    Позже управление экологии Мангистауской области взяло пробы воды с указанной территории, а сотрудники ветеринарной станции и Института гидробиологии и экологии взяли пробы тканей внутренних органов (печень, легкие). 

    Также Центр изучения и реабилитации каспийских тюленей отправил на лабораторное исследование образцы когтей и кожи.

    Теги:
    Регионы Казахстана Тюлени Экология Красная книга Происшествия Мангистауская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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