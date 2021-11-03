Более 100 осужденных получили отпуск с правом выезда в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 100 осужденным предоставили отпуск с правом выезда в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Осужденные учреждения ОВ-156/16 ДУИС по ВКО, чтобы не предаваться эмоциям, стараются уделять больше внимания работе.

Одним из тех, кто получил разрешение на длительный выезд из колонии, стал осужденный Куаныш (имя изменено). Житель города Усть-Каменогорска осужден в 2020 году по статье 345 ч. 3 УК РК к пяти годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности ОВ-156/16 города Семея ДУИС по ВКО. Отбывать срок ему предстоит еще четыре года, поэтому он старается посвящать свое время труду. В учреждение бывший водитель работает в хозяйственной обслуге.

Осужденный подал заявление руководству, где просил предоставить ему трудовой отпуск за отработанный период с выездом за пределы учреждения.

От руководства было получено одобрение на длительный выезд за добросовестное отношение к труду. В итоге ему был предоставлен трудовой отпуск в количестве 10 дней с выездом. Выезд за пределы учреждения был предоставлен в соответствии со статьей 113 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

Осужденный дал подписку о том, что обязуется вернуться в учреждение вовремя без нарушения. По прибытию к месту прописки и фактического проживания осужденный встал для отметки на учет в УИП. По окончании отпуска он прибыл в учреждение вовремя.

«По словам мужчины, сначала он и представить себе не мог, что сможет до окончания своего срока навестить родных, но узнал о возможности заслужить отпуск. Получив такую возможность, я навестил родителей, которые живут в другом городе. Мать и отец старенькие уже, поэтому я помогал им подготовить дом к зиме. Виделся с сестрой и племянницей. Когда был дома, ощущал радость, а возвращаться назад уже очень тяжело. Родители плакали… Это не передать словами. Морально трудно было уезжать сюда из дома. Но пережил, перетерпел, теперь дальше продолжаю работать», – говорит осужденный.

К слову, право на трудовой отпуск имеет каждый осужденный, кто трудоустроен.

«В учреждение ОВ-156/16 ДУИС по ВКО в текущем году осужденным было предоставлено более 100 отпусков с выездом. При этом необходимо отметить, что из всех выезжавших за пределы учреждения отпускников, только один осужденный допустил нарушение», – пояснил заместитель начальника учреждения Дархан Бигазиев.



