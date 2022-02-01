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Более 100 операций на глазах сделали за год жителям Карагандинской области

1 Февраля 2022 18:27
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Более 100 операций на глазах сделали за год жителям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За год в Карагандинской многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова проведено 112 офтальмологических операций пациентам с диагнозом «глаукома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В феврале прошлого года в клинике внедрили новый метод оперирования – циклодиализ с имплантацией дренажа. За это время его опробовали 37 раз. Главное преимущество этой операции – низкий процент рецидивов. Если после обычной операции необходимость повторного вмешательства может возникнуть спустя два–три года, то после циклодиализа с имплантацией дренажа – через 10 лет. Также есть вероятность, что рецидив может вовсе не произойти.

Житель Караганды Сергей Ли в больницу имени Х.Ж. Макажанова попал спустя 12 лет безрезультатного лечения и двух операций в частной клинике. Здесь он перенес три циклодиализа с имплантацией дренажа.

«Я попал в больницу по квоте. Здесь врачи, которые действительно хотят тебе помочь. Я думал, что на один глаз точно ослепну, второй тоже шел к глаукоме. После операций в Макажанова я вижу. Меня к жизни вернули. Главное – это врачи, у которых большой опыт и желание помочь пациенту», – говорит Сергей Ли.

Оперативное лечение глаукомы в многопрофильной больнице им. профессора Х.Ж. Макажанова проводят в плановом и экстренном порядке. Операции делаются бесплатно как в рамках ГОБМП, так и ОСМС. На оплату лечения одного пациента с глаукомой фонд медстрахования направляет 165 тысяч тенге, за операцию с имплантацией дренажа – 384 тысячи тенге.

«Для проведения операции с имплантацией дренажа существуют абсолютные показания, которые мы выставляем после полного офтальмологического осмотра и диагностики. Преимущества этого вида: стабилизация процесса, значительное снижение внутриглазного давления, сохранение и улучшение зрительных функций. И самое главное, это позволяет снизить процент рецидивов заболевания, требующих повторной операции», – подчеркнула заведующая отделением микрохирургии глаза больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова Динара Токсанбаева.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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