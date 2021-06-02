Более 100 объектов внедрили проект Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 111 объектов получили QR-коды для участия в проекте «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, из 111 объектов 48 пока работают в тестовом режиме. Около 50 относятся к сфере общественного питания.

После перехода региона в «желтую зону» рестораторы пересмотрели свое отношение к внедрению проекту. Для тех, кто использует «Ashyq», предусмотрен ряд послаблений. Например, заведения общепита могут работать до двух часов ночи, даже если область в «желтой зоне». Остальные же вынуждены закрывать заведения в полночь.

«Об актуальности и целесообразности программы говорят следующие цифры. За счет приложения ежедневно по стране выявляются свыше 200 пользователей с «красным» статусом. У нас в регионе тоже были случаи, когда люди, имея «карантинные статусы» пытались пройти в ресторан или кафе. Естественно, со стороны департамента санитарно-эпидемиологического контроля в отношении них были приняты соответствующие меры. В первый раз – это предупреждение, при повторном нарушении - штраф», - сказал заместитель директора региональной палаты предпринимателей Женис Казиев.

Он напомнил, что на объектах, использующих приложение «Ashyq», применяются следующие критерии ограничения работы: если регион находится в «красной зоне», объекты функционируют согласно «желтой», если регион в «желтой зоне», - объекты работают по условиям «зеленой зоны».

Приложение интегрировано с информационными системами Министерства здравоохранения и использует актуальные данные ПЦР-тестов и санитарно-эпидемиологических расследований.