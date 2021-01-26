Более 100 объектов проверили мониторинговые группы за выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы регулярно проводят рейды по барам и ресторанам столицы. Многие не соблюдают предписание властей и принимают клиентов после 20:00. В этом случае владельцам заведений грозит штраф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В списке нарушений – проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и установленного количества посетителей, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений, а также нарушение масочного режима работниками общественных заведений.

Появление мониторинговой группы в одном из столичных кафе испортило настроение его владельцам и посетителям. В 21:20 в кафе находились посетители. Эти факты были выявлены в следующих заведениях: клуб «Уголь», кафе «Той», бары «Нирванна», «Easy», «Brewery», ресторан «Счастье».

Главный санврач столицы строго запретил веселиться в барах и ресторанах после 20:00. Нарушителям грозит штраф. Бизнесменам придется заплатить больше 600 тысяч, гостям – более 87 000 тенге.

Материалы в отношении злостных нарушителей режима карантина направляются в суд.

На 24 субъекта предпринимательства, которые неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ограничительных мер и за невыполнение предписаний, в административный суд столицы направлено 30 материалов. Это караоке-бар «SOVA», караоке-бар «Жаным Сол», ночной клуб «Alanya», бар «Echo», ресторан «ZOLOTO», лаундж-бар «Сторис», кафе-бар «Tequila», ночной клуб «AURA ALANYA», компьютерный клуб «Raspawn, бар «Abba«, батутный центр «Kango», клуб «Icon», ресторан «ZOLOTO», ресторан-караоке «GINZA», игровой клуб «Hero», лаундж бар «Рыба моей мечты», магазин «Сатти», кафе «Графин», бар «Fashion bar», лаундж-бар «Qoyan», ресторан караоке «Alanya», ресто-бар «Cabera», магазин «Табыс», ресто-бар «Экипаж».

Всего судом приостановлена деятельность 11 общественных заведений. В случае неисполнения решения суда о приостановлении деятельности к руководителям указанных объектов МСБ будут предприняты меры административного ареста.

Напомним, столица находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Ранее вступило в силу постановление главного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, согласно которому из-за роста заболеваний КВИ среди населения ТРЦ и объекты общепита должны работать только при строгом соблюдении ограничительных мер.