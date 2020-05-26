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вчера 23:50
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Более 100 объектов, не соблюдающих карантинные требования, выявили в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в Жамбылской области контролируют соблюдение санитарно-профилактических мер по профилактике коронавирусной инфекции на открывшихся объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в департаменте по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области, в регионе работают 66 мониторинговых групп, в том числе в городе Таразе 13 и в районах области 53. На сегодняшний день проверен 821 объект: 223 - в Таразе и 598 - в районах.
Выявлено 118 объектов, не соблюдающих нормы требований к деятельности в период карантина. Это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Все руководители объектов предупреждены об ответственности и необходимости исправить нарушения, всем руководителям 821 объекта вручены постановления главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Жамбылской области.
Кроме того, шесть материалов по Меркенскому району были переданы в РОВД для принятия мер за несоблюдение требований деятельности в период карантина в местах массового скопления людей, а также в оптовом магазине.
Сегодня обязательным условием для возобновления предпринимательской деятельности является строгое соблюдение санитарно-эпидемических требований, за которым следят специальные мобильные группы, действующие в Жамбылской области с 18 мая, отметили в ведомстве.
«Генеральной прокуратурой РК и Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК разработаны алгоритмы действий по предупреждению, выявлению и привлечению лиц к ответственности за нарушение режима карантина, а также алгоритм проведения проверок объектов, осуществляющих деятельность при режиме карантина. В состав мониторинговых групп вошли специалисты территориальных управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области, а также представители местных исполнительных органов, местной полицейской службы и других заинтересованных сторон.
Мониторинговые группы получили полномочия при выявлении нарушений принимать меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан вплоть до приостановления их деятельности», - пояснили в департаменте по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области.
Напомним, третий этап ослабления карантинных мер действует на территории Жамбылской области. С 19 мая оперативным штабом Жамбылской области принято решение только о частичном ослаблении карантинных мер с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, объектов общественного питания на открытом воздухе, рынков стройматериалов и хозтоваров, гостиниц. Разрешается деятельность образовательных центров по подготовке выпускников к ЕНТ. Общественный транспорт пока решено не запускать.
Режим карантина был введен в Таразе 7 апреля, в Жамбылской области - с 9 апреля с запрещением въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию Жамбылской области и всех населенных пунктов региона.
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