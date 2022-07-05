5 Июля 2022 13:03

Более 100 объектов адаптируют для людей с ограниченными возможностями в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году определили список из 119 объектов, которые подлежат адаптации для людей с ограниченными возможностями. Из них 64 находятся в государственной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, основная доля объектов приходится на сферу образования – 53. На то, чтобы сделать их доступными для маломобильных групп населения, потребуется 37 млн тенге. Меры адаптации должны соответствовать требованиям, установленным строительными нормами и правилами.

По информации отдела занятости и социальных программ, вопрос обеспечения доступности организаций образования в марте рассматривали на заседании Координационного совета по делам инвалидов при акимате Петропавловска. Директорам учебных заведений рекомендовали завершить работы до сентября.

До 2025-го года в Петропавловске должны адаптировать для людей с ограниченными возможностями 544 социальных объекта.