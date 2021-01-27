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    15:21, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно регистрируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 108 случаев 40 относятся к бессимптомному носительству.

    Коронавирус выявили у 20 жителей Петропавловска и 88 жителей всех 13-ти районов области.

    «Лабораторные анализы отобрали у 101 гражданина по эпидемиологическим показаниям, и у семи - с целью эпиднадзора. Всего за сутки провели 1026 ПЦР-исследований», - проинформировали в пресс-службе.

    С середины января в области ежедневно регистрируют более 100 новых случаев инфицирования. Регион находится в «красной зоне». С 21 января – вернулись локдауны выходного дня и другие ограничения.

    Всего, начиная с марта прошлого года, по области зарегистрировали 10 432 случая инфицирования коронавирусом. Из них симптомных – 6431 и бессимптомных – 4001.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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