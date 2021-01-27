Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно регистрируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 108 случаев 40 относятся к бессимптомному носительству.

Коронавирус выявили у 20 жителей Петропавловска и 88 жителей всех 13-ти районов области.

«Лабораторные анализы отобрали у 101 гражданина по эпидемиологическим показаниям, и у семи - с целью эпиднадзора. Всего за сутки провели 1026 ПЦР-исследований», - проинформировали в пресс-службе.

С середины января в области ежедневно регистрируют более 100 новых случаев инфицирования. Регион находится в «красной зоне». С 21 января – вернулись локдауны выходного дня и другие ограничения.

Всего, начиная с марта прошлого года, по области зарегистрировали 10 432 случая инфицирования коронавирусом. Из них симптомных – 6431 и бессимптомных – 4001.



