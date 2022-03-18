Более 100 новых общественных советов запланированы к созданию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров рассказал о работе по совершенствованию деятельности общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством будет продолжена работа по совершенствованию деятельности, обновлению составов общественных советов. В настоящее время сформировано 102 совета, на стадии формирования находятся еще 111 советов. Вместе с тем, при формировании обновленных составов будет обеспечено максимальное вовлечение активных НПО, партий и гражданских институтов», - сказал Данияр Кадыров на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского альянса.

По его словам, в этом году впервые будет подготовлен Национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан, в котором будет дан анализ эффективности работы общественных советов и перспектив развития дальнейшей деятельности.

«Наряду с этим будет пересмотрен подход к планированию проектов НПО через систему госзаказов. В настоящее время в Парламенте находится соответствующий законопроект, которые в значительной степени улучшит качество и прозрачность господдержки НПО», - заключил вице-министр.