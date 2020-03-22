Более 100 нетрезвых водителей наказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские остановили на дорогах 111 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по вине пьяных водителей один человек погиб, один получил ранения. Ещё в шести случаях люди получили легкий вред здоровью либо материальный ущерб.

«Буквально на прошлой неделе 34-летний житель Петропавловска, управляя автомобилем Subary Legacy, повредил объект уличного освещения на одной из центральных улиц города. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда мужчина получил административный арест сроком на 20 суток и лишился водительских прав на 7 лет», - рассказали в пресс-службе.

Из всех выявленных фактов нетрезвой езды по 104 материалы направлены в суд.

«С 11 января законодательство в отношении пьяных водителей ужесточено. Срок лишения права управления теперь составляет от 7 до 9 лет, в обязательном порядке применяется административный арест от 15 до 25 суток в зависимости от тяжести правонарушения. Наказание является безальтернативным», — сказал начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.