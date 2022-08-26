Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Более 100 нелегальных мигрантов спасли в Турции
26 Августа 2022 10:53

Более 100 нелегальных мигрантов спасли в Турции

МУГЛА. КАЗИНФОРМ - 104 нелегальных мигранта высажены на берег в районах Муглы Мармариса и Датчи. Об эттом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно заявлению командования береговой охраны, группа береговой охраны направилась в район у берегов Мармариса после получения информации об обнаружении нелегальных мигрантов на резиновых лодках .

Катер береговой охраны взял на борт 29 иностранных граждан.

Тем временем в районе Датча спасены 75 незаконных мигрантов на трех резиновых лодках.

После прохождения необходимых процедур незаконные мигранты были переданы провинциальному управлению миграции.



Photo: aa.com.tr


Новости по теме
Два человека погибли в результате крушения вертолета в Турции
Инициатива Президента РК о переводе части доходов Нацфонда детям могла бы стать примером для Турции - эксперт
Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России
Читайте также
Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
Два человека погибли в результате крушения вертолета в Турции
Инициатива Президента РК о переводе части доходов Нацфонда детям могла бы стать примером для Турции - эксперт
Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России
Поток европейцев в Турцию возрастет зимой
«Караван света»: сирийские беженцы планируют крупнейшую миграцию из Турции в ЕС
Жители Стамбула страдают от укусов комаров
Более 50 жителей СКО наказали за нарушение миграционного законодательства
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив