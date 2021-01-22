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    20:35, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Более 100 нарушений за день совершили акмолинские водители автобусов

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 100 нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта выявили за один день стражи порядка в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В Акмолинской области с 20 по 22 января проводится республиканское профилактическое мероприятие «Автобус».

    «Нас настораживают неоднократно зарегистрированные факты нарушений ПДД водителями пассажирского автотранспорта, их низкая водительская дисциплина, а также неудовлетворительное техническое состояние некоторых пассажирских автобусов, что потом приводит к печальным последствиям. За первый день мы выявили более 100 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями общественного транспорта», - отметил начальник УМПС ДП полковник полиции Серик Баймуканов.

    К примеру, сотрудники роты патрульной полиции Ерейментауского РОП остановили автомашину марки «Тойота». Как выяснилось, 44-летний житель поселка Бестобе занимается частным извозом. При проверке документов полицейские почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Экспертиза подтвердила: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    «По результатам первого дня ОПМ сотрудниками патрульной полиции выявлено 117 нарушений ПДД, из них 22 - разговор по телефону за рулем, 11 – не пройденный обязательный технический осмотр, 16 - нарушение правил маневрирования, 3 – езда без страхового полиса», - добавили в ведомстве.

    В 2020 году в Акмолинской области по вине водителей общественного транспорта произошло четыре ДТП, в которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Правоохранительные органы Акмолинская область
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