Более 100 нарушений природоохранного законодательства выявили за два дня в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области проводится профилактическая отработка «Браконьер», в рамках которой полицейские совместно с лесниками и егерями выявили более 100 фактов нарушений природоохранного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

Из общего числа зарегистрированных правонарушений уголовное расследование возбуждено по 7 фактам незаконной добычи рыбных ресурсов и незаконной охоты.

«Факты браконьерства, по которым возбуждено уголовное производство, зарегистрированы в Балхашском и Каратальском районах, а также близ Капшагая. Близ села Акколь задержаны отстрелившие 20 зайцев двое местных жителей, которым также грозит ответственность за использование и хранение незарегистрированного огнестрельного оружия. На озере Ушколь задержаны браконьеры за добычу краснокнижного «балхашского окуня». Расследование по каждому факту браконьерства взято на особый контроль областным Департаментом» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

У браконьеров изъято 735 кг незаконно добытой рыбы, 800 метров запрещенных к применению китайских сетей, 2 моторные лодки, 20 тушек зайцев и несколько охотничьих ружей. Причиненный государству ущерб оценен в более чем 2,6 млн тенге.

«В ходе отработки за различные нарушения природоохранного законодательства к адмответственности также привлечены 94 человека. Все задержанные правонарушители подверглись крупным штрафам и строгим предупреждениям», - дополнили в полиции.