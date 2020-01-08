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Более 100 нарушений по уборке снега выявили за сутки в Павлодарской области

8 Января 2020 17:54
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Более 100 нарушений по уборке снега выявили за сутки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кооперативы собственников квартир в центре Павлодара выплатят штрафы за несвоевременный вывоз снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как выяснилось, не все спешат очистить свои территории. Результат - за сутки по неубранному снегу по области выявлено 113 нарушений», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.


В отношении председателей двух КСК, расположенных на одной из центральных улиц Павлодара, составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» КоАП с наложением штрафа на сумму 106 тыс. тенге.

«Ранее их уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории. Теперь им придётся заплатить штраф», - добавили стражи порядка.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, ЖКХ, Безопасность, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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