Более 100 нарушений по уборке снега выявили за сутки в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кооперативы собственников квартир в центре Павлодара выплатят штрафы за несвоевременный вывоз снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Как выяснилось, не все спешат очистить свои территории. Результат - за сутки по неубранному снегу по области выявлено 113 нарушений», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В отношении председателей двух КСК, расположенных на одной из центральных улиц Павлодара, составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» КоАП с наложением штрафа на сумму 106 тыс. тенге.
«Ранее их уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории. Теперь им придётся заплатить штраф», - добавили стражи порядка.
Фото пресс-службы ДП Павлодарской области
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