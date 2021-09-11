АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 100 наркограффити закрасили в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности, Турксибского районного управления полиции совместно с волонтерами ОФ «Лига волонтеров Казахстана», государственного фонда развития молодежной политики провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление и удаление граффити-надписей, содержащих информацию о распространении синтетических наркотиков.

«В частности, закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков, на стенах жилых домов, гаражей, административных зданий. Всего на территории Турксибского района было закрашено свыше 100 наркограффити. В случае, если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лица, к ним причастные, Вы можете сообщить на анонимный телефон доверия: 8-705-549-70-25», – сообщил начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов.



