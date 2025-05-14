Более 100 мотоциклистов без госномеров задержали в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Акмолинской области проходит акция «Безопасная дорога». В ходе акции были задержаны 104 мотоциклиста, передвигавшихся без госномеров, выявлено 112 случаев управления без водительского удостоверения, а также на штрафстоянки отправлено 127 единиц мототранспорта.

К примеру, в селе Запорожье Жаксынского района был задержан пьяный байкер без прав и госномеров на мотоцикле.

- Сотрудники патрульной полиции в ходе патрулирования автодороги заметили мотоцикл без государственных номерных знаков. Полицейские незамедлительно остановили транспортное средство марки Yaqui. При проверке документов установлено, что 28-летний водитель был лишён права управления транспортным средством ещё четыре года назад за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, от мужчины исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие лёгкой степени алкогольного опьянения, - поделились в ведомстве.

Транспортное средство было водворено на специализированную штрафстоянку. В отношении нарушителя начато досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а равно передача управления такому лицу».

Ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, что грозит водителям за управление незарегистрированным мопедом.





