Более 100 молодых казахстанцев проходят ресоциализацию в рамках проекта ReStart

Программа направлена на ресоциализацию граждан в возрасте до 35 лет, состоящих на учете службы пробации или освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент Kazinform.

Проект стартовал в марте 2025 года и сегодня реализуется в трех регионах — Астане, Карагандинской и Акмолинской областях.

Участникам помогают решать вопросы, которые возникают после освобождения или в период пробации. Это юридическая и психологическая помощь, содействие в восстановлении документов, поиске работы и жилья. Также участники могут пройти курсы по востребованным современным направлениям — SMM, искусственному интеллекту, мобилографии и другим навыкам.

— Мы стараемся подходить к каждому человеку индивидуально. Это не только юридическая или психологическая поддержка. Мы помогаем с трудоустройством, обучением, жильем и другими жизненными вопросами. Наша задача — дать человеку новые возможности и помочь ему вернуться к нормальной жизни в обществе, — рассказала общественный деятель, инициатор проекта «ReStart» Меруерт Камзина.

Одним из важных направлений проекта стало сотрудничество с представителями бизнеса. По словам организаторов, уже заключено более 100 меморандумов с государственными органами, учебными центрами и предпринимателями. Работодатели готовы предоставлять участникам рабочие места в различных сферах — от производства и строительства до административных и юридических позиций.

— В ходе работы мы поняли, что ресоциализацию необходимо начинать еще во время нахождения человека в учреждении. Если общественные организации подключаются к этому процессу заранее, к моменту освобождения человек уже может быть более подготовлен к самостоятельной жизни, — отметила Меруерт Камзина.

По ее словам, человеку после освобождения важно знать, какими возможностями он может воспользоваться. Это касается вопросов жилья, задолженностей, финансовой грамотности, трудоустройства и получения психологической и правовой помощи.

Отдельное внимание в проекте уделяют психологической поддержке. В рамках «ReStart» проводятся тренинги и индивидуальные консультации, в том числе для людей, которые еще находятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В дальнейшем проект планируют расширять и охватывать другие регионы Казахстана.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч соцуслуг оказали подучетным пробации через цифровую систему в Казахстане.