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Более 100 многоэтажных домов остались без отопления в Атырау

18 Января 2023, 21:58
Более 100 многоэтажных домов остались без отопления в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварии на магистральной теплосети более 100 домов остались без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в диспетчерской службе АО «Атырауские тепловые сети», в микрорайоне Нурсая произошла авария на магистральной теплосети. Во второй половине дня прекращена подача тепла в дома №1-29, №55-70, №80-96, №102-121 и дома по адресу: Нарынбаева, 17, а также Жумагалиева, 14, 14а, 15, 21, 25, 25а. Всего без тепла осталось более 100 многоэтажных домов, а также средняя школа №40. В настоящее время на месте аварии работают ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что без света, тепла и воды остались из-за аварии два жилых комплекса в Атырау в микрорайоне Нурсая.


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