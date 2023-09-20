Более 100 млн тенге взыскали с недобросовестных природопользователей в области Абай

Принятыми прокуратурой области Абай мерами природопользователи возместили ущерб государству на сумму более 100 млн тенге, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По результатам анализа прокуратуры выявлены факты выбросов отдельными природопользователями загрязняющих веществ без разрешительных документов либо сверх установленных лимитов.

По результатам проведенных расчетов ущерб окружающей среде от действий природопользователей составил более 100 млн тенге, которые были возмещены в доход государства по акту прокуратуры.

Помимо этого, не все природопользователи соблюдают требования по предоставлению обязательных отчетов по инвентаризации отходов и выполнения программы производственного экологического контроля.

В связи с чем, на 58 природопользователей наложены и взысканы административные штрафы на сумму 15 млн тенге.