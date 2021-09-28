Более 100 млн тенге выплачено из Фонда помощи потерпевшим в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С прошлого года жертвам различных преступлений начали выплачивать компенсации из Фонда помощи потерпевшим. О механизме выплат и дальнейших планах развития Фонда корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с начальником Следственного департамента МВД РК, полковником полиции Санжаром Адиловым.

- Санжар Аскенович, какая компенсация полагается потерпевшим, согласно законодательству РК?

- Задачами уголовного процесса, помимо быстрого и полного изобличения виновного лица в совершении преступлений, также является восстановление нарушенных прав и свобод граждан. С этой целью Министерство внутренних дел также акцентирует внимание в своей работе на том, чтобы жертвы преступных посягательств получали соответствующую компенсацию. По данном вопросу министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым было дано поручение в кратчайшие сроки, исходя из опыта зарубежных стран разработать соответствующий закон о Фонде компенсации потерпевшим, согласно которому бы жертвы преступных посягательств получали соответствующую компенсацию от государства. При поддержке и координации Генеральной прокуратуры и других заинтересованных государственных органов МВД в 2020 году был разработан Закон о Фонде компенсации потерпевшим. И с июля 2020 года данный закон начал уже работать, после того, как был принят Парламентом нашей страны.

- Расскажите подробнее о Фонде.

- В первую очередь, хотел бы обратить внимание на то, что этот законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные меры, направленные на обеспечение выплаты компенсации потерпевшим по отдельным видам уголовных правонарушений. Данный Фонд формируется в казначействе Министерства финансов.

- Вы упомянули три категории потерпевших. Что это за категории?

- В первую очередь, здесь нужно упомянуть три вида преступлений. Первую категорию составляют жертвы сексуального насилия, несовершеннолетние, а также лица, пострадавшие от преступных посягательств, при совершении таких преступлений, как торговля людьми и пытки. В данном случае предусматривается выплата компенсации в размере 30 МРП, а это порядка 90 тысяч тенге. Вторая категория – это те лица, которые получили телесные повреждения в результате преступных посягательств, а также потерпевшие, зараженные венерическими заболеваниями и ВИЧ. Им предусмотрена компенсация в размере 40 МРП или 120 тысяч тенге. Третья категория – это когда в результате преступных посягательств наступила смерть – статьи 106, 99, нанесение телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности либо убийство. В данном случае размер выплат составляет 50 МРП или 180 тысяч тенге.

- Озвучьте, пожалуйста, механизм выплаты компенсации потерпевшим.

- Эти деньги поступают напрямую на карточные счета потерпевшим, которым в соответствии с действующим законодательством следователи разъясняют, что в настоящее врем 124 вида преступлений подпадают под эту компенсацию. В обязательном порядке мы рассказываем о том, что есть соответствующий закон, и разъясняем их право обратиться за соответствующей компенсацией. Мы понимаем, что эта сумма не такая огромная, но в любом случае это подспорье для лечения или каких-то иных действий, которые нужны для восстановления нарушенных прав.

- Сколько потерпевших получили выплаты в 2020 и 2021 годах?

- За весь год 262 человека получили компенсацию из Фонда помощи потерпевшим на сумму более 22 млн тенге. В текущем году более 800 потерпевших обратились к нам за соответствующими выплатами, и сейчас из казначейства произведены выплаты в размере более 100 млн тенге. Думаю, это очень серьезная работа, которая проводится МВД.

- Будет увеличиваться сумма выплат? Есть ли такое в планах у министерства?

- Сейчас наблюдается определенный рост стоимости продовольственной корзины, удорожания товаров и услуг. Исходя из этого, а также из Послания Президента об увеличении минимального прожиточного уровня, с предложениями об увеличении размера выплат наше министерство уже обратилось в Минфин. Есть понимание, и в ближайшее время суммы выплат будут увеличены, после принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Хотелось бы сказать, что мы уже получаем положительные отклики от граждан, особенно это касается моногородов, сел, аулов – там, где люди стали жертвами преступных посягательств.

- Спасибо за беседу!



