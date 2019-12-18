Более 100 млн тенге штрафов наложили на монополистов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте с начала года поступило 212 жалоб на действия монополистов, по итогам которых на них наложено штрафов на сумму свыше 100 млн тенге. Об этом на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций заявил руководитель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Шымкенту Д. Кайнбердиев, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента, работа по систематизации тарифов, регулированию цен естественных монополистов на оказываемые ими услуги и товары озвучена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в его Послании. Из общей наложенной на монополистов суммы штрафов взыскано 41,2 млн тенге.

«В отношении нарушителей закона было вынесено 35 предписаний о незамедлительном устранении нарушений и возврате незаконно полученных 286,6 млн тенге. Из них по газоснабжению – 251,6 млн тенге, по тепловой энергии – 34,7 млн тенге, по подъездным путям – 331,5 тыс.тенге», - сказал Д. Кайнбердиев.

Как отметил спикер, заявки и отчеты монополисты предоставляют в электронном виде. Этот шаг направлен на противодействие коррупции и реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Также в департаменте запущен телефон доверия и установлены специальные ящики для жалоб и предложений физических и юридических лиц.

Автор: Айнур Акбаева