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Более 100 млн тенге штрафов наложили на монополистов в Шымкенте

18 Декабря 2019 13:59
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Более 100 млн тенге штрафов наложили на монополистов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте с начала года поступило 212 жалоб на действия монополистов, по итогам которых на них наложено штрафов на сумму свыше 100 млн тенге. Об этом на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций заявил руководитель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Шымкенту Д. Кайнбердиев, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя департамента, работа по систематизации тарифов, регулированию цен естественных монополистов на оказываемые ими услуги и товары озвучена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в его Послании. Из общей наложенной на монополистов суммы штрафов взыскано 41,2 млн тенге.

«В отношении нарушителей закона было вынесено 35 предписаний о незамедлительном устранении нарушений и возврате незаконно полученных 286,6 млн тенге. Из них по газоснабжению – 251,6 млн тенге, по тепловой энергии – 34,7 млн тенге, по подъездным путям – 331,5 тыс.тенге», - сказал Д. Кайнбердиев.

Как отметил спикер, заявки и отчеты монополисты предоставляют в электронном виде. Этот шаг направлен на противодействие коррупции и реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Также в департаменте запущен телефон доверия и установлены специальные ящики для жалоб и предложений физических и юридических лиц.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Шымкент,
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