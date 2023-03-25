Более 100 млн тенге направят на оказание жилищной помощи костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям в виде оплаты услуг ПКСК. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 100 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают долю допустимых затрат, оказывается жилищная помощь.

В 2022 году решениями местных представительных органов доля допустимых затрат была снижена с 10% до 5%. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), на оплату услуг ПКСК, отопление, электроэнергии, горячая/холодная вода, газ, мусор, абонентская плата за телефон»,- сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов.

Основным контингентом получателей жилищной помощи являются пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью.

«Жилищная помощь за 2022 год была оказана около 3 тысячам заявителей на сумму более 68 млн тенге. В 2023 году на оказание этого вида помощи запланировано 105 млн тенге. На 1 марта помощь оказана 1,5 тысячи граждан на сумму 15 млн тенге»,- добавил Устинов.