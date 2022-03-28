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    14:53, 28 Март 2022 | GMT +6

    Более 100 млн тенге на ликвидацию стихийных свалок потратят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области актуальной остается проблема несанкционированных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году с помощью космического мониторинга выявили более 360 стихийных свалок, из которых устранили 83%. Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов отметил, что это неплохой показатель.

    «В этом году на ликвидацию и благоустройство действующих объектов размещения отходов акиматами районов и Петропавловска предусмотрено 114,3 млн тенге. Разработана проектно-сметная документация для строительства девяти полигонов твердых бытовых отходов в районных центрах и крупных населенных пунктах области. По трем из них разработано технико-экономическое обоснование, планируется проведение госэкспертизы», - рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов.

    По области числятся 454 объекта размещения отходов. По этому показателю регион занимает первое место среди других областей. Акиматы районов проводят работу по оптимизации объектов. С 2016-го по 2022-й годы оптимизированно 125 объектов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Экология
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