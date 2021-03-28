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    15:05, 28 Март 2021 | GMT +6

    Более 100 млн доз вакцин против COVID-19 использовано в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 27 марта в Китае использовано более 100 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения и гигиены КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 27 марта 2021 года в разных регионах Китая использовано 102,417 млн доз вакцины против коронавируса», - говорится в сообщении профильного ведомства.

    На этой неделе власти КНР уведомили об открытии доступа иностранным гражданам к участию в программах вакцинации населения от COVID-19. В Пекине объявлено о начале вакцинации против коронавируса иностранных граждан старше 18 лет.

    Вакцинация проводится двухкомпонентным инактивированным препаратом китайского производства на принципах добровольности, информированности о возможных рисках и за свой счет. Стоимость одной инъекции составит 93,5 юаня (около 14,3 доллара по текущему курсу).

    Власти Китая информируют о возможности получить сертификат о прохождении вакцинации, который будет интегрирован в персональное приложение Health Kit.

    Профилактическая прививка существенно снижает риск заражения коронавирусом. После завершения вакцинации необходимо продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать личную гигиену и правила социального дистанцирования.

    Согласно последним официальным данным, в материковой части КНР вылечились 94,67% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 90,1 тысяч человек, в медицинских учреждениях находится 167 человек с коронавирусной инфекцией. Показатель смертности составляет 5,14% (умерло 4636 человек).

    Ранее сообщалось, что Китай планирует вакцинировать около 40% всего населения страны от коронавируса к концу июня.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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