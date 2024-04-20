Более 100 миллионов тенге выплатили пострадавшим в Уилском районе Актюбинской области

Пострадавшим от паводка в Уилском районе выплатили 103 миллиона тенге. В эту сумму входят компенсация за материальный ущерб и единовременная социальная выплата, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Аким области Асхат Шахаров посетил села Шикудук, Каратал, Уил в ​​Уилском районе. Здесь он встретился с местными жителями. Проверили также состояние моста на въезде в села Саралжин и Уил, который был поврежден во время паводка, земельные участки под строительство новых домов в районном центре. В планах построить там более 100 домов для жителей сел Екпетал, Жанабаз и Каратал со всей необходимой инфраструктурой.

В селе Шикудук Саралжинского сельского округа проживает 174 жителя. Во время стихийного бедствия дорога в селе была разрушена водой. В ближайшие дни в Шикудук приедут специалисты дорожной отрасли и изучат состояние разрушенной дороги и моста для принятия мер.

Фото: акимат Актюбинской области

В Шикудукской основной школе учатся 48 детей, преподают 18 педагогов. Здание из самана построено в 2000 году. Сейчас возникла необходимость в строительстве нового учебного учреждения в селе. Асхат Шахаров поручил акиму района согласовать этот вопрос с руководством управления образования и включить его в план.

Фото: акимат Актюбинской области

Из-за стихийного бедствия также был поврежден мост в Саралжинском сельском округе. Общая длина моста, построенного в 2008 году, составляет 100 метров. Несущие колонны объекта будут заменены. Аким области поручил руководству управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог основательно укрепить мост и использовать качественные материалы.

Мост на въезде в село Уил также нуждается в ремонте. Поток воды здесь был сильным, и опора моста была сломана. Сейчас определен подрядчик, который приступит к работам после заключения о техническом состоянии объекта.

Фото: акимат Актюбинской области

Во время паводка в селе Каратал было подтоплено 236 домов. 19 домов будут отремонтированы по решению комиссии, подсчитывающей материальный ущерб. Также укрепят фундаменты 178 домов. 34 семьи из Каратала приняли решение переехать в райцентр. На встрече с главой региона жителей интересовал вопрос, когда будут построены дома и будет ли построена плотина возле села.

— Все работы по ликвидации последствий наводнения находится под строгим контролем Главы государства. Как сказал Президент, помощь будет оказана всем, кто пострадал от стихийного бедствия. Созданная комиссия определяет сумму компенсации по нанесенному ущербу. Также мы выплачиваем единовременную социальную выплату. Если жилье не подлежит дальнейшей эксплуатации, мы построим новый дом. За потерю скота также выделяем компенсации. Доверяйте только официальным источникам информации, не верьте слухам. Работа ведется. Мы рассчитываем и на ваше понимание и поддержку, — сказал Асхат Шахаров обращаясь к местным жителям.

В настоящее время социальные выплаты в размере 100 МРП получили 270 семей из Уилского района. Компенсацию за поврежденное имущество начислили 17 семьям на общую сумму около 54 миллионов тенге.