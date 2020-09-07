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Более 100 мероприятий провели участники праймериз в первый агитационный день в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
7 Сентября 2020, 17:34
Более 100 мероприятий провели участники праймериз в первый агитационный день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 100 мероприятий провели участники праймериз в первый агитационный день в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня кандидаты внутрипартийного праймериз по всех стране приступили к агитационной работе.

«По городу Алматы принимают участие в агитации 230 кандидатов, среди которых 185 человек подали списки в маслихат, а также 45 кандидатов в Мажилис. В некоторых районах города на одно депутатское место претендуют более 10 участников», - сообщили в пресс-службе городского филиала партии.

По словам первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислава Канкурова, средний возраст участников составляет 42 года, из них женщин 81 (35,2%) молодежи до 35 лет 72 (31,3%).

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Сейчас город Алматы уверенно лидирует по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса. Сектор МСБ составляет 53%, 122 участника праймериз работают в бизнесе, а сиз неправительственных организаций подали заявки 33 человека, что составляет 14,3%.

Напомним, что агитационная работа кандидатов будет проводиться посредством онлайн-встреч через Zoom с председателями первичных партийных организаций, оффлайн-встреч на открытых площадках или в проветриваемых помещениях при строгом соблюдении санитарных норм. Также будут проводиться прямые эфиры через официальные аккаунты филиалов партии «Nur Otan».

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Кроме того, с 14 по 30 сентября в каждом из районов Алматы, участники праймериз примут участие в дебатах. Для этого открытым способом будет проведена жеребьевка и распределение участников. Агитация продлится до 3 октября. Результаты станут известны 5 октября этого года.

Победители окажутся в партийных списках, из которых будут сформированы кандидаты в депутаты маслихатов и Парламента.

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