Более 100 мероприятий организуют в Астане в честь празднования Наурыза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Наурыз мейрамы в столице проведут более 100 разноформатных мероприятий. Жители и гости города смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

16-17 марта в организациях образования города подготовят тематические выставки, конференции в библиотеках и музеях для учащихся, а также встречи с учителями-ветеранами, театрализованные представления, конкурсы.

В учебном центре «Өркен» организуют турнир по национальным играм «Наурыз той басталды».

В 19:00 часов 16 мартаДворец «Жастар» приглашает на концертную программу «Наурыз мейрамы - құтты болсын!». В 19:30 вечера 17 марта здесь же состоится праздничная программа «Наурыз - думан».

С 16 по 28 марта с 10 утра до 18:00 вечера в Музее Сакена Сейфуллина будет работать праздничная выставка «Қош келдің – әз-Наурыз».

В ЕНУ имени Гумилева 17 мартапроведут конкурс среди факультетов по созданию праздничного концерта и дастархана.

В Столичном театре куколс 17 по 31 марта для юных зрителей организуют шоу ростовых кукол «Наурыз - думан».

17 марта Государственная академическая филармония имени Е.Рахмадиева приглашает на концерт «Палитра созвучий», на котором Камерный хор представит программу, созданную совместно с Гамбургским женским хором (Германия).

20 марта в 19:00 на этой же сцене будут вручать национальную премию в сфере культуры «Наурыз ұлттық сыйлығы».

В этот же день Дворец школьников имени аль-Фараби готовит танцевальный флешмоб «Қара жорға» и челлендж кюев «Наурыз – думан».

В 18:00 21 марта Музыкальный театр юного зрителя представит премьерный спектакль «Конец лета». 22 марта здесь покажут музыкальную драму «Абай-Тогжан», а 23 марта - премьеру музыкально-драматической постановки «Гауһартас».

В 19:00 21 марта в ЦКЗ «Казахстан» пройдет концерт «Әнім сен едің». На сцене прозвучат самые популярные песни выдающегося казахского композитора-песенника Шамши Калдаякова в современной обработке в исполнении ведущих солистов страны, молодых и талантливых исполнителей, популярных звезд современной эстрады.

С 21 по 23 марта на территории международного выставочного центра ЭКСПО будет проходить восточная ярмарка «Наурыз базары». Здесь представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров. Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. Настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни. Ярмарка будет работать 21 марта - с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа - с 09:00 до 18:00.

В 13:00 21 марта на открытой площадке около сферы Nur Alem территории ЭКСПО откроется фестиваль кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы». Он будет работать также 22 и 23 марта, с 11:00 до 18:00 вечера. В рамках фестиваля будут проходить соревнования по национальным видам спорта среди жителей столицы в честь праздника.

Фестиваль также будет рассредоточен и в других районах столицы. Так, на площади у монумента Қазақ Елі и Городской площади он будет открыт 21 и 22 марта, с 11:00 до 16:00 часов, 23 марта - с 11:00 до 14:00.

Массовые гуляния также будут организованы в жилых массивах.

По Алматинскому району :

ЖМ «Железнодорожный»;

парк «Жерұйық»;

аллея «Күйшілер»;

ЖМ «Интернациональный»;

ЖМ «Мичурино».

По Есильскому району:

ЖМ «Үркер»;

у монумента «Байтерек»;

ЖМ «Пригородный»;

сквер в «Жагалау»;

ЖК «Арнау»;

ЖК «Зеленый квартал»;

«Назарбаев-Центр».

По Сарыаркинскому району:

парк «Коктал»;

парк «Қорғалжын»;

ЖМ «Агрогородок».

По Байконырскому району: