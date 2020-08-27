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Более 100 медалей завоевали на олимпиадах в прошлом учебном году школьники ВКО

27 Августа 2020 22:10
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Более 100 медалей завоевали на олимпиадах в прошлом учебном году школьники ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Как одаренные дети из Восточного Казахстана покоряют большой мир, рассказали на августовском совещании работников образования с участием главы региона Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

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По словам руководителя управления образования Сайрангуль Жумадиловой, команда школьников области достойно представляет Восточный Казахстан на престижных международных и республиканских олимпиадах.


В 2019-2020 учебном году участники интеллектуальных соревнований завоёвали 106 медалей, из которых 36 золотых, 31 серебряная, 39 бронзовых. В том числе 35 медалей на международных состязаниях.

В Европейской международной олимпиаде по физике единственное «золото» Казахстану принес учащийся 11 класса областного специализированного лицея Білім-инновация города Семей Расул Магауин. Он является многократным победителем и призером международных олимпиад.


Также школы принимают участие в международных проектах и конкурсах. Так, участвуя в республиканском конкурсе «Моя экошкола жизни», инициированном Программой развития ООН, Министерством экологии, геологии и природоохранных ресурсов, школа-комплекс № 3 города Семея набрала абсолютное количество рейтинговых баллов и стала обладателем платинового сертификата на безвозмездный международный грант на сумму 23 млн тенге от Посольства Японии в РК. На сегодня средняя школа №3 является пилотной площадкой региона.



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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Олимпиада  
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