Более 100 машин с нелегальной продукцией не пропустил фитоконтроль в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год за нарушение фитосанитарных правил привлекли к административной ответственности 92 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С мая 2019 года проконтролировали ввоз 5564 транспортных средств с подкарантинной продукцией. За нарушение законодательства в области карантина растений привлекли к мерам административной ответственности 92 правонарушителя на общую сумму более 4,6 млн тенге. Вернули 119 автомашин с нелегальной продукцией», - рассказал руководитель отдела по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов Северо-Казахстанской территориальной инспекции Сабит Досанов.
Он отметил, что принимаются все возможные меры для предотвращения коррупции среди сотрудников постов. В частности, периодически проводят ротацию сотрудников на фитосанитарных контрольных постах.
В регионе функционируют в круглосуточном режиме четыре фитосанитарных контрольных поста: «Жаңа жол», «Қызылжар», «Қарақоға» и «Бидаик».
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