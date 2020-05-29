Более 100 машин с нелегальной продукцией не пропустил фитоконтроль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год за нарушение фитосанитарных правил привлекли к административной ответственности 92 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С мая 2019 года проконтролировали ввоз 5564 транспортных средств с подкарантинной продукцией. За нарушение законодательства в области карантина растений привлекли к мерам административной ответственности 92 правонарушителя на общую сумму более 4,6 млн тенге. Вернули 119 автомашин с нелегальной продукцией», - рассказал руководитель отдела по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов Северо-Казахстанской территориальной инспекции Сабит Досанов.

Он отметил, что принимаются все возможные меры для предотвращения коррупции среди сотрудников постов. В частности, периодически проводят ротацию сотрудников на фитосанитарных контрольных постах.

В регионе функционируют в круглосуточном режиме четыре фитосанитарных контрольных поста: «Жаңа жол», «Қызылжар», «Қарақоға» и «Бидаик».