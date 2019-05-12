Более 100 магазинов честности работают в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте «магазины честности» открыты в более 100 школах, 10 колледжах, вузах и других организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Для формирования антикоррупционной культуры среди населения проектный офис «Шымкент - адалдық алаңы» организовал встречу с учениками городских школ. Поводом профилактической работы послужило рабочее совещание со всеми директорами городских образовательных учреждений, прошедшее накануне.

Площадками для встреч стали школы №9, №20 и №26, где успешно работают «магазины честности», нацеленные на воспитание у молодежи главных человеческих качеств: честности, добропорядочности и саморазвития.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Шымкент совместно с проектным офисом с 6 по 10 мая провел мониторинг функционирования «магазинов честности» в Шымкенте. Результаты мониторинга показали, что реализация проекта «Integrity Shop» благополучно апробирована в организациях города, практически все точки честности работают и получают положительные отзывы у покупателей.

В ходе диалога с учениками со-куратор проекта «Шымкент - адалдық алаңы», руководитель департамента Али Комекбаев, отметил:

«Оправдать доверие незнакомого лица, в данном случае предпринимателя, должно стать нормой для поведения современной молодежи. Ведь Вы - наше настоящее и будущее».

Стоит отметить, что проектным офисом совместно с департаментом запланированы встречи с предпринимателями и уполномоченными органами в сфере налогообложения для выработки совместных рекомендаций для бизнесменов, готовых использовать инструмент «магазинов честности» в своей предпринимательской деятельности.

Ученики школ высказали пожелание открывать «магазины честности» в крупных организациях.

Встреча прошла при участии руководителя проектного офиса «Шымкент - адалдық алаңы» Е. Толебаева, и.о. руководителя управления образования А. Текебаевой, директоров школ, учителей и учеников.

Фото: otyrar.kz