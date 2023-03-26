Более 100 квот на ЭКО выделили в Улытауской области в этом году

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауской области 70 процентов женщин, стоящих в очереди на экстракорпоральное оплодотворение, получат возможность почувствовать радость от материнства за счет государства. В этом году региону выделено 111 квот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент в Улытауской области 165 женщин стоят в очереди на ЭКО. Из них 111 в этом году получат шанс ощутить счастье материнства. В прошлом году 60 женщин прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения, однако только у половины из них все прошло успешно.

Одной из тех, кто стала мамой с помощью ЭКО, является жительница Сатпаева Карлыгаш Любенчук. Они с супругом ждали этого момента 20 лет. За это время они 3 раза платно прибегали к методу репродуктивной технологии, но безуспешно. В 41 год, когда надежда уже погасла,

«Мне удалось забеременеть только с 4-й попытки ЭКО. Программа «Аңсаған бала» - это огромная поддержка государства для бездетных семей. Благодаря ей мы стали родителями. Я полностью доверяла врачам. Ведь от нашего настроя зависят и анализы, и заборы биоматериалов. А еще я постоянно говорю женщинам, чтобы они не теряли время и надежду. Надо всегда верить в то, что ты станешь мамой!», - говорит Карлыгаш Любенчук.

По словам врачей, в Улытауской области с каждым годом растет число семейных пар, у которых выявляются проблемы с репродуктивной функцией. Причин для этого много. Главное из них – в стране выросли показатели диагностирования бесплодия и импотенции. Многие пары халатно относятся к своему здоровью. Есть еще влияние экологических и социальных факторов.

«В первую очередь женщина должна быть зарегистрирована в Государственном фонде обязательного медицинского страхования. Мы берем женщин в возрасте от 18 до 42 лет. В том числе у женщин не должно быть психосоматических заболеваний. Пациенты должны быть здоровыми. Не должно быть эндокринных заболеваний, злокачественных опухолей. Мы приглашаем семейные пары, у которых подтвердились диагнозы бесплодия. Сейчас очень много молодых пар, которые разводятся после неудачных попыток забеременеть за пару лет. Эта программа как раз таки предназначена для них. Она проводится бесплатно год за годом. Вот недавно одна женщина перезаписалась на следующий год, после неудачной попытки. Не надо терять надежду. Надо верить», - говорит руководитель службы охраны материнства и детства Улытауской области Махаббат Еренова.

Парам, мечтающих о ребенке, следует сначала проконсультироваться с репродуктологом. Однако в Улытау такого врача нет. Супруги сдают анализы, необходимые для искусственного оплодотворения, в других областях. Отметим, что в настоящее время в стране функционирует около 30 клиник, выполняющих функции вспомогательных репродуктивных технологий. Многие из них оказывают услуги в рамках обязательного социального медицинского страхования. То есть у семейных пар увеличились шансы попасть на бесплатное ЭКО.