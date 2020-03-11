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Более 100 квартир обошли полицейские в поисках украденных 10 млн тенге в Рудном

11 Марта 2020 16:16
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Более 100 квартир обошли полицейские в поисках украденных 10 млн тенге в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Рудненскими полицейскими раскрыта кража более 10 млн тенге. Задержаны трое подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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8 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в городе Рудном, по улице Сандригайло, из квартиры неизвестные лица похитили денежные средства в сумме более 10 млн тенге.

Полицейские установили, что 7 марта семья выехала в Карабалыкский район. Вернувшись из гостей, рудничане обнаружили, что вещи в квартире разбросаны, а из шкафа и сейфа похищены деньги: 4500 тысячи долларов США, 6 млн тенге, 500 тыс. российских рублей.

«Для раскрытия преступления в отделе полиции была создана оперативно-следственная группа. В течение трех дней полицейские провели комплекс оперативных мероприятий. Сотрудники обошли более 100 квартир, просмотрели записи с видеокамер, опросили водителей, а также круг знакомых потерпевших и подучетный контингент», - сообщили в ДП.

В результате проведенной работы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих мужчин, жителей Рудного, ранее судимых. Деньги были изъяты в одном из гаражей.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» УК РК.


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Ключевые слова: Костанайская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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