Более 100 книг и журналов передали в библиотеку Дома культуры в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня сотрудники Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» в рамках благотворительной акции «Ауылыма кітап» передали более 100 книг и журналов в фонд сельской библиотеки Дома культуры села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Сотрудники КИОР передали для посетителей сельской библиотеки свыше 100 единиц научной, художественной и публицистической литературы. В их числе - учебники лучших университетов мира по гуманитарным специальностям, переведенные на казахский язык. Перевод был осуществлен в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» программы «Рухани жаңғыру».

« КИОР « Рухани жаңғыру» и региональные проектные офисы активно присоединились к акции «Ауылыма кітап» . Сегодня мы передали ценные книги, экземпляры лучших учебников мира на казахском языке для детей и молодежи в селе Кабанбай батыра. Уровень качества библиотечных фондов школ в сельской местности заметно отличается от городских и республиканских школ. И благотворительная акция «Ауылыма кітап» позволит расширить библиотечный фонд сельских школ «, - сказала сегодня заместитель председателя Казахстанского института общественного развития Асем Кайдарова и пригласила присоединиться к акции всех желающих.

Как известно, в преддверии Дня семьи в Казахстане стартовала республиканская благотворительная акция «Ауылыма кітап» по пополнению книжного фонда сельских библиотек. Данная акция реализуется Центром по изучению института семьи КИОР «Рухани жанғыру» и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Книги распределяются в сельские школы и клубы, которые имеют недостаточный библиотечный фонд. Сбор проводится с 16 августа по 20 сентября т.г. во всех сельских населенных пунктах страны. Узнать о ходе проведения акции можно по хэштегу #Ауылымакітап2021.