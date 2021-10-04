РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 килограммов вторсырья собрали на берегу реки эковолонтеры СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на территории пляжа «Золотые пески», в минувшие выходные прошел экологический субботник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации организаторов, всего за субботник собрали и отправили на переработку 118 кг мусора.

    Прошедший субботник был заключительным в этом году. Ранее волонтеры убирали прибрежные зоны реки Ишим в районе Заречного, пляж и берег озера Пёстрое. Всего за субботники собрали 226 кг мусора.

    Участникам субботника эко-активист Петропавловска Азат Жумагул рассказывает о правилах раздельного сбора отходов. Ребята собирают и сортируют мусор, который отправляют на утилизацию и на переработку. Мешки с пластиком, алюминием и стеклом отправляют на завод по переработке отходов.

    «Мы с мужем не первый раз участвуем в экологических субботниках. Не могу спокойно смотреть на загрязненную природу, на такие поступки людей. Каждый ведь должен какой-то вклад внести. В прошлом году мы с мужем стали выезжать на велосипедах на берег озера Пестрое и сколько могли вывозили пакеты мусора. Но поняли, что это малоэффективно. Когда я увидела, что проводятся такие субботники, решили принимать в них участие», - сказала эковолонтер Дана Эльстанова.

    Организатором проекта «Экологический дозор» является общественное объединение «Green help». Направлен проект на решение экологических проблем, внедрение и пропаганду бережного отношения к природе, ресурсам. На субботник выходят все желающие сделать город чище и экологичнее.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!