Более 100 килограммов вторсырья собрали на берегу реки эковолонтеры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на территории пляжа «Золотые пески», в минувшие выходные прошел экологический субботник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации организаторов, всего за субботник собрали и отправили на переработку 118 кг мусора.

Прошедший субботник был заключительным в этом году. Ранее волонтеры убирали прибрежные зоны реки Ишим в районе Заречного, пляж и берег озера Пёстрое. Всего за субботники собрали 226 кг мусора.

Участникам субботника эко-активист Петропавловска Азат Жумагул рассказывает о правилах раздельного сбора отходов. Ребята собирают и сортируют мусор, который отправляют на утилизацию и на переработку. Мешки с пластиком, алюминием и стеклом отправляют на завод по переработке отходов.

«Мы с мужем не первый раз участвуем в экологических субботниках. Не могу спокойно смотреть на загрязненную природу, на такие поступки людей. Каждый ведь должен какой-то вклад внести. В прошлом году мы с мужем стали выезжать на велосипедах на берег озера Пестрое и сколько могли вывозили пакеты мусора. Но поняли, что это малоэффективно. Когда я увидела, что проводятся такие субботники, решили принимать в них участие», - сказала эковолонтер Дана Эльстанова.

Организатором проекта «Экологический дозор» является общественное объединение «Green help». Направлен проект на решение экологических проблем, внедрение и пропаганду бережного отношения к природе, ресурсам. На субботник выходят все желающие сделать город чище и экологичнее.