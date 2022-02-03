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Более 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

3 Февраля 2022 16:25
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Более 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Браконьер незаконно выловил более 100 кг рыбы на озере Балхаш. Стражи порядка задержали его во время подледного лова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первого февраля сотрудники группы природоохранной полиции отдела полиции города Балхаш Карагандинской области проводили рейдовое мероприятие. Его цель – выявления и пресечение фактов браконьерства.

Около 16.00 полицейские обратили внимание на некоего гражданина, занимавшегося подледным ловом на озере Балхаш. Они задержали данное лицо – им оказался 48-летний житель Алматинской области. У мужчины было обнаружены и изъяты 83 кг сазана, 21 кг леща, рыболовная сеть длиной 600 метров, лом и лопата. Сумма ущерба составила 369 тысяч тенге.

«Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или ресурсов». Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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#Карагандинская область   #Экология   #Криминал  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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