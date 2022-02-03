Более 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Браконьер незаконно выловил более 100 кг рыбы на озере Балхаш. Стражи порядка задержали его во время подледного лова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первого февраля сотрудники группы природоохранной полиции отдела полиции города Балхаш Карагандинской области проводили рейдовое мероприятие. Его цель – выявления и пресечение фактов браконьерства.

Около 16.00 полицейские обратили внимание на некоего гражданина, занимавшегося подледным ловом на озере Балхаш. Они задержали данное лицо – им оказался 48-летний житель Алматинской области. У мужчины было обнаружены и изъяты 83 кг сазана, 21 кг леща, рыболовная сеть длиной 600 метров, лом и лопата. Сумма ущерба составила 369 тысяч тенге.

«Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или ресурсов». Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.