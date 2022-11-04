Более 100 кг рогов сайги изъято в Алматинской области

4 Ноября 2022, 22:52

4 Ноября 2022, 22:52

Более 100 кг рогов сайги изъято в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 4 ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов. Подозреваемые взяты под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«В ходе оперативных работ у задержанных изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия», - сообщил начальник УБОП ДП Алматинской области Абилгазы Толепбергенов.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ