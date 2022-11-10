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Более 100 кг рогов сайги изъяли у браконьеров в Жетысу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Ноября 2022, 13:16
Более 100 кг рогов сайги изъяли у браконьеров в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 10 ноября в результате реализации оперативной информации департаментом Пограничной службы КНБ по Жетысуской области совместно с органами полиции и с привлечением сотрудников спецподразделения «Беркут» задержаны пятеро граждан РК. В ходе обыска их автомобиля обнаружены 983 рога сайги общим весом более 100 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Задержанные лица подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

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Фото: gov.kz


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