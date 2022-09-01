Более 100 кг наркотиков изъяли полицейские в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию департамента полиции Костанайской области пресечен канал поставки наркотиков в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности операции по задержанию подозреваемых в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора 2022» сообщил начальник подразделения Асылбек Альмагамбетов.

«31 августа при проведении оперативных мероприятий на 107 километре трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган была остановлена автомашина «Лада Ларгус» под управлением 46-летнего жителя Карабалыкского района. В салоне автомашины при обыске обнаружено три мешка с веществом растительного происхождения», - рассказал А. Альмагамбетов.

В дальнейшем проведенной экспертизой было установлено, что данное вещество - высушенная марихуана весом более 100 кг.

«При проведении первоначальных следственных действий установлено, что данная крупная партия наркотиков была доставлена в область из южных регионов страны», - продолжил Асылбек Альмагамбетов.

В ведомстве напомнили, что месяц назад из незаконного оборота было изъято более 40 кг марихуаны и 8 кг гашиша.

«Наркотики предназначались для распространения на территории области. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»», - отметил Асылбек Альмагамбетов.

Подозреваемый арестован. Всего с начала года из незаконного оборота костанайскими полицейскими изъято более 170 кг различных наркотических средств.