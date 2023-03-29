Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 8 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 713 человек (–1 536+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находится – 168 пациентов, на амбулаторном – 1 545 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента», - говорится в сообщении Минздрава РК.